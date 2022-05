Andrea Bocelli, è morta la mamma Edi: “ci mancherà tanto, ha vissuto una vita straordinaria”

La mamma di Andrea Bocelli è morta. A darne il triste annuncio è lo staff del cantante su Facebook. L'artista non si è ancora espresso.

Edi Aringhieri, mamma di Andrea Bocelli, è morta. La notizia del decesso della donna è stata annunciata su Facebook dallo staff del noto artista. Bocelli non si è ancora espresso pubblicamente in merito alla morte dell’amata madre.

Morta la mamma di Andrea Bocelli

Nel post scritto su Facebook dallo staff di Bocelli è scritto: “È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la morte della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per ricongiungersi con l’amato marito Sandro, in Paradiso. In questo momento, i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia e con l’intera famiglia Bocelli”.