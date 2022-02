Andrea Bocelli insieme a Lang lang e Lei Jia per le Olimpiadi

Pechino, 7 feb. (askanews) – Il tenore italiano di fama mondiale Andrea Bocelli, il pianista cinese di fama internazionale Lang Lang e il celebre soprano cinese Lei Jia si sono uniti per interpretare la nuova canzone “Forever You and Me”, un regalo musicale per i Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali di Pechino. Il brano è stato pubblicato in collaborazione con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022 e la Federazione dei Circoli Letterari e Artistici di Pechino ed è distribuito in tutto il mondo da Universal Music Group.

Un regalo culturale presentato da illustri musicisti provenienti da Cina e Italia – Milano e Cortina d’Ampezzo ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali nel 2026 – ‘Forever You and Me’ è cantato in cinese e inglese da Andrea Bocelli e Lei Jia, con Lang Lang al pianoforte. La canzone è composta da Shu Nan con testi di Zhang Heping.

Andrea Bocelli afferma: “È una grande gioia per me collaborare con due straordinari artisti cinesi – il soprano Lei Jia (che per me è stata una felice sorpresa) e il pianista Lang Lang: un caro amico, con cui fare musica è sempre momento di grande valorizzazione artistica.

Come artista, credo sia mia responsabilità poter parlare al cuore di tutti. È stato un onore poter dare il mio modesto contributo al più grande evento sportivo del mondo, che si svolge in un paese che amo e dove vive un terzo della popolazione mondiale; un paese straordinariamente ricco di una storia millenaria. La cultura e l’arte, ad ogni latitudine, sono uno strumento di comprensione reciproca e di prezioso sostegno per lo sviluppo e la pace del mondo che unisce le persone ed elimina immediatamente ogni possibile diffidenza”.

Lang Lang aggiunge: “Questa canzone è scritta magnificamente e colpisce il mio cuore. Spero che unisca le persone in tutto il mondo attraverso le sue meravigliose armonie e il suo messaggio edificante. Andrea ed io abbiamo già lavorato insieme a molti lavori musicali e Lei Jia è una mia cara amica da molti anni. È un piacere lavorare con loro per presentare un regalo musicale ai Giochi Invernali”.

Lei Jia commenta: “Per me ‘Forever You and Me’ è un’eco, un ricordo delle Olimpiadi estive di Pechino di 14 anni fa. Richiama anche l’immagine di Pechino come la prima città al mondo ad aver ospitato due Olimpiadi. La melodia è calda e toccante, i testi evocano la cultura cinese. Ci piacerebbe condividere la nostra passione per gli sport della neve e del ghiaccio con tutti nel mondo. Credo che la canzone rimarrà nei cuori delle persone in tutto il mondo”.

Il compositore Shu Nan dichiara: “La Cina è cambiata molto nell’ultimo decennio.. Pechino è diventata la prima città nella storia a ospitare i Giochi in due stagioni. Ho riflettuto su come svelare la nostra storia e abbracciare il mondo. La mia risposta è stata quella di combinare nazionale e internazionale nella mia composizione. Sono così entusiasta che questa canzone abbia riunito Lei Jia, Andrea Bocelli e Lang Lang per lavorare insieme, rendendolo un regalo musicale per le Olimpiadi invernali di Pechino. Ricordo che fu durante le vacanze di Capodanno quando i nostri artisti iniziarono a registrare le loro parti: ho lavorato con Lei Jia a Pechino e Andrea Bocelli ha registrato la sua parte da Milano, mentre Lang Lang era a Parigi per registrare il pianoforte. Non avrebbe potuto essere fatto senza la devozione e il duro lavoro questi tre straordinari artisti. La collaborazione è stata una testimonianza di ciò che la canzone rappresenta: restiamo insieme per un futuro condiviso, indipendentemente dall’est o dall’ovest, dal passato o dal presente, nazionale o internazionale”.

“Forever You and Me” è pubblicata da Universal Music Group ed è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.