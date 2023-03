Andrea Bosca rompe il silenzio sulla sua storia con Ambra Angiolini: le parole

L’attore Andrea Bosca ha rotto il silenzio sulla sua storia con Ambra Angiolini, con cui è uscito allo scoperto appena un paio di mesi fa.

Andrea Bosca: la storia con Ambra Angiolini

Dopo la delusione in amore vissuta accanto a Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini avrebbe ritrovato la serenità accanto al collega attore Andrea Bosca, che ha già presentato alla sua famiglia. L’attore ha rotto la sua proverbiale riservatezza e, interrogato in merito alla sua storia con la collega, ha dichiarato: “Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice”.

I due non hanno svelato ancora alcun retroscena in merito alla loro storia d’amore ma, a giudicare dai loro scatti sui social, sarebbero più felici che mai.

Per Ambra Angiolini quella con Bosca è la prima storia ufficiale dopo la separazione da Massimiliano Allegri, con cui si vociferava che fosse pronta a convolare a nozze. L’attrice non ha svelato i motivi del suo addio all’allenatore, ma non ha fatto segreto di aver sofferto per la fine della loro storia. Ambra Angiolini ha due figli, Jolanda e Leonardo, avuti insieme al suo ex, Francesco Renga. I due hanno già conosciuto il nuovo compagno dell’attrice.