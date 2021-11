Andrea Casalino, durante un'intervista, si lascia andare a confessioni e dichiara chi dovrebbe vincere il GF Vip 6

L’ex gieffino Andrea Casalino è stato ospite della rubrica social I Sogni C…ostruiti del docente di italiano e opinionista tv Vito Maria Camposeo.

Le sue confessioni

Durante questa intervista si è trovato a rispondere a una serie di domande di giornalisti e fans che hanno seguito la diretta sul canale IGTV: ha parlato della sua dipendenza dal sesso, del suo libro e dei suoi sogni.

Ha anche raccontato la sua breve esperienza come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 6: “Non rimpiango nulla, sono stato me stesso. Il fenomeno sociale è una macchina diabolica, ma molto interessante. La macchina ha delle strutture e dinamiche dietro. Io vengo da un settore un po’ diverso, la moda. Ho giocato con la mia fisicità” Poi continua, sul gioco: “Gli autori fanno vedere quello che ritengono più interessante… in fin dei conti è un gioco… non è la vita di tutti i giorni.

Molti concorrenti si fanno vedere per quello che non sono”. Sui legami instaurati all’interno della casa, invece, dichiara: “Nei miei 20 giorni di permanenza nella Casa ho legato di più con Ainett Stephens, Alex Belli, Samy Youssef, Manila Nazzaro e Nicola Pisu“.

Durante l’intervista ha detto anche la sua opinione sugli altri concorrenti: “Il più falso di tutti è Alex Belli. Vive di un protagonismo invadente.

Lui è il meno autentico. Chi invece risulta essere incoerente è Miriana Trevisan. Anche con Nicola Pisu è stata incoerente”. Ha poi espresso belle parole per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge: “Lei è una persona con una sua bella personalità, ben definita e forte… fa rumore anche quando rimane in silenzio.” Successivamente, in merito alla liaison tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, Casalino ha detto: “Non ci credo alla tresca tra Gianmaria e Sophie.

Gianmaria sta usando la sua strategia e non gliene faccio una colpa.”

Chi dovrebbe vincere il GF Vip 6?

A questa domanda, Casalino risponde: “Sicuramente una persona duttile, versatile, equilibrata ed empatica, vale a dire Soleil o Davide, anche se alla fine vincerà Manuel”.