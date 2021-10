Andrea Casalino tra Ainett Stephens e Miriana Trevisan: chi sceglierà?

Nascerà una nuova coppia nella casa del GF Vip? Tra i concorrenti c'è chi pronto a scommettere in una nuova liaison di Andrea Casalino

Dopo Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié e dopo Jessica e Samy youssef, nasceranno nuove coppie nella casa del GF Vip? Tra i fan c’è chi è pronto a scommettere su una nuova liaison che coinvolga Andrea Casalino.

Andrea Casalino tra Ainett Stephens e Miriana Trevisan

Tra i fan del GF Vip c’è chi spera di vedere presto Andrea Casalino insieme ad Ainett Stephens o a Miriana Trevisan. Al momento sulla questione non vi sono conferme e Manila Nazzaro, esprimendosi sull’eventuale coppia formata da Andrea e Ainett Stephens ha dichiarato: “Io ho sempre pensato che lui abbia un debole per Ainett”. Andrea Casalino si guarda bene dal prendere parola in merito e al momento non è chiaro se davvero sboccerà un’altra coppia nella casa del GF Vip.

Andrea Casalino: gli amori nati al GF Vip

Come nelle altre edizioni del reality show più spiato d’Italia non è passato molto tempo prima che nascessero alcune liaison tra i concorrenti: in particolare il feeling tra Lulù Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo è stato da subito evidente a tutti, così come il buon legame instaurato da Andrea Casalino con Ainett Stephens.

Andrea Casalino: la ragazza fuori dalla Casa

Intanto al GF Vip Andrea Casalino ha ammesso di avere una frequentazione al di fuori della Casa e si è trovato a dover affrontare faccia a faccia Sophie Codegoni. “Io ne ho parlato di questa frequentazione. Dopo un po’ di giorni mi rendo conto che qualcosa manca, e non ho mai marciato sul discorso nostro. A me hanno fatto un’intervista e mi hanno chiesto chi fosse la più carina, ma io non ci ho mai marciato”, ha dichiarato il modello.

