Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, grave lutto: il messaggio via social

Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, è stata colpita da un tragico lutto e sui social ha scritto un commovente messaggio.

Un grave lutto ha colpito Arianna Cirrincione, che ha perso la sua adorata nonna. La fidanzata di Andrea Cerioli le ha dedicato un tenero messaggio via social e il suo fidanzato lo ha condiviso via social.

Arianna Cirrincione: il lutto

Con un commovente messaggio condiviso via social, Arianna Cirrincione ha voluto dire addio a suo nonna. Il fidanzato Andrea Cerioli ha condiviso il suo messaggio via social in segno di vicinanza alla fidanzata, con cui fa coppia fisa ormai da diverso tempo.

“Questo covid maledetto ci ha levato così tanti abbracci, così tante carezze… Ma i nostri sorrisi, le nostre chiacchiere, i nostri ricordi, i nostri bicchieroni di vino quelli no, nessuno potrà mai toglierceli… Sono stata così fortunata ad averti… e spero di averti trasmesso almeno un quarto di tutto l’amore che tu hai trasmesso a me.

Sei stata la mia roccia e ti prometto che adesso io sarò la tua… Sei la stella più bella di tutte. Ciao nonna”, ha scritto Arianna, visibilmente provata, nel suo post.

L’amore per Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno iniziato a frequentarsi tra il 2018 e il 2019 dopo essersi incontrati a Uomini e Donne. Andrea Cerioli ha ammesso di essere più innamorato che mai della giovane influencer e su di lei ha detto: “Senza di lei mi sento perso, sono profondamente innamorato”.

In molti tra i fan della coppia credono che i due prima o poi convoleranno a nozze, ma per il momento sulla questione non sono ancora emerse conferme.