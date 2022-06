Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, nozze in vista? Gelida la risposta dell’ex tronista

Spesso la coppia formatasi a Uomini e donne viene data vicina al matrimonio. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno fatto chiarezza sull'argomento.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e donne alla fine del 2018 e da allora non si sono più lasciati.

Andrea Cerioli: “Arianna è rimasta autentica e speciale”

I due, intervistati da Chi Magazine, hanno raccontato come procede il loro percorso dopo il dating show.

Innanzitutto, Andrea Cerioli ha confidato di aver avuto un certo timore che Arianna Cirrincione si trasformasse nella “classica ragazza uscita da un programma tv“. Invece “è rimasta l’Arianna“ che aveva conosciuto, ha dichiarato l’ex tronista, ovvero “autentica, speciale, con i piedi per terra”.

Nozze in vista per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione?

Diverse volte le indiscrezioni hanno parlato di nozze e figli per la coppia, ma per il momento i due hanno ribadito di non aver alcun progetto a riguardo.

In passato, avevano già riferito di non sentire il bisogno di mettersi una fede al dito per dimostrare il proprio amore.

Così, alla domanda su un possibile matrimonio, la risposta di Andrea Cerioli è stata gelida: “È una delle cose di cui parliamo meno”. “Per ora non è in agenda. Un giorno sì, in chiesa“, ha invece detto Arianna Cirrincione.

Diversa invece l’idea della coppia sulla possibilità di avere presto un bambino.

“Un figlio anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo, non è necessario sposarsi per allargare la famiglia“, ha dichiarato l’ex corteggiatrice.

Andrea Cerioli pronto a mettersi a dieta

I programmi di Andrea Cerioli a breve termine includono invece il mettersi a dieta. Sui social, l’ex tronista ha rivelato di essere arrivato a 87,5 kg, 10 in più rispetto al suo peso forma. Già in passato Cerioli si era trovato in una simile situazione.

