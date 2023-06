Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono in crisi? Secondo alcune indiscrezioni, gli ex volti di Uomini e Donne starebbero vivendo un momento assai delicato.

Momento difficile per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Insieme dal 2019, quando si scelsero all’interno di Uomini e Donne, i due starebbero vivendo una profonda crisi. Stando a quanto sostengono i beninformati, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice starebbero cercando di risolvere la cosa lontano dai riflettori.

A lanciare l’indiscrezione su Cerioli e la Cirrincione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Un fan le ha chiesto se Andrea e Arianna fossero in crisi e lei ha risposto:

“Si vocifera che Cerioli e Cirrincione siano in crisi. Ma pare che loro cerchino per ora di nascondere la cosa perché non sanno come andrà a finire”.