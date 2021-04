Andrea Cerioli: ecco di quanti chili è ingrassato nell’ultimo anno

Andrea Cerioli ha rivelato all'Isola dei Famosi di quanti chili è ingrassato nel corso dell'ultimo anno a causa della quarantena

Andrea Cerioli è forse il naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 che maggiormente lamenta la mancanza di cibo. Durante l’ultima puntata di giovedì 22 aprile, Ilary Blasi lo ha del resto un po’ stuzzicato, ricordando come avesse mangiato le bucce della patata arrosto di Angela Melillo, oltre che le sue, per la troppa fame.

A quel punto l’ex tronista ha ammesso di soffrire molto la fame, rivelando inoltre di essere ingrassato ben dieci chili nell’ultimo anno a causa della lockdown.

Akash che critica Andrea Cerioli perché ingrassato (cosa che lo stesso Andrea ha ripetuto un milione di volte), quando lui è da un mese che porta avanti sta cosa del colore degli occhi.

Inizia a diventare sincero… poi ne riparliamo #isoladeifamosi — amicidellalady (@amicilolaa) April 13, 2021

Boh io sinceramente non riesco ad apprezzare un Andrea Cerioli all’#isola ,c’è capisco che tu abbia fame,ma datti una calmata,che c’è chi è arrivato pure prima di te(tipo Angela ecc..)ma non ha MAI sbottato così😳.

Prima sembrava simpatico,faceva sorridere,ora TOO MUCH FLY DOWN🥵 — Leonardo Finardi (@LeonardoFinard8) April 22, 2021

Precisando che con un cucchiaio di riso al giorno non ci fa nulla, Andrea ha rivelato che sognerebbe ben altro da mettere sotto i denti, essendo uno che mangia tanto. “Anche gli altri soffrono, è vero, ma chi è 60 chili alla fine mangia come a casa. Sono arrivato all’Isola dopo un anno di quarantena che avevo preso dieci chili. Avevo uno stomaco di certe dimensioni e per me è dura. A casa mangio tanto, ma tanto! Sono bolognese, sono uno di buona forchetta”.

A sostegno dello sfogo di Andrea Cerioli è peraltro intervenuta dallo studio anche Elettra Lamborghini, pure lei emiliana. La cantante ha confermato che dalle loro parti il cibo è sacro nonché sempre buonissimo e super abbondante.