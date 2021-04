Andrea Cerioli, la fidanzata Arianna confessa: “Vogliamo avere un figlio”

In una recente intervista Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli, ha confessato il sogno di entrambi di metter su famiglia

Arianna Cirrincione è la fidanzata di Andrea Cerioli, attualmente impegnato all’Isola dei Famosi 2021. La giovane ha recentemente rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine dove ha parlato del suo fidanzato nonché del suo percorso nel reality di Canale 5.

Nel corso della chiacchierata sono tuttavia emerse anche delle questioni piuttosto serie, come ad esempio la voglia di entrambi di mettere su famiglia.

Entrambi hanno infatti il desiderio di avere un figlio, ma qualcosa impedisce loro di poter realizzare questo sogno nell’imminente futuro.

Già in una passata occasione lo stesso ex tronista aveva confessato di voler diventare padre, ma per ora tale evento non si verificherà. Arianna ha infatti detto di essere una ragazza molto saggia e matura, ma ritiene che questo non sia il momento giusto per garantire un futuro solido al suo bebè.

Ridicoli akash e la Martani che disprezzano il fisico di Cerioli. Ora non si può ingrassare? O bisogna allenarsi per forza?

Ha un fisico normalissimo e non ci vedo nulla di male, al massimo deve piacere alla sua fidanzata, non a voi. #isola — Notforu (@notforyoutbh) April 9, 2021

non capisco questo continuo perculare il fisico di cerioli , e stato presentato come maschio alfa ma chi lo ha visto a ued e gf sa che e un sottone e cucciolone chissenfrega se ha la pancia , ha fatto bene a magiare i muscoli all isola contano poco vedere gil #isola #tommasozorzi — vincent perez (@vincentperez95) March 29, 2021

La Cirrincione è infine tornata sulle critiche emerse contro il suo compagno relativamente alle differenze tra le sue foto su Instagram e la realtà dei fatti. Arianna ha candidamente ammesso che il giovane si è lasciato un po’ andare durante il lockdown, con le palestre chiuse e le poche possibilità di fare sport.