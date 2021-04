Andrea Cerioli nel mirino di Akash: “Foto ritoccate: ha la pancia!”

Akash Kumar ha preso di mira Andrea Cerioli affermando che le sue foto con gli addominali in bella vista sarebbero ritoccate.

Andrea Cerioli è finito nel mirino dell’ex naufrago Akash Kumar, che sui social ha insultato la sua forma fisica.

Andrea Cerioli: le parole di Akash Kumar

In tanti tra i fan dell’Isola dei Famosi sono rimasti piuttosto delusi da Andrea Cerioli, che rispetto alla sua fama da “macho” faticosamente conquistata via social, all’interno del reality show non ha dato propriamente prova di essere un cuor di leone.

Oltre alle critiche per il suo atteggiamento – e le prese in giro di Ilary Blasi – nelle ultime ore Cerioli ha dovuto fare i conti con le frecciatine di Akash Kumar, ex naufrago del reality show.

Kumar – che una volta uscito dal programma ha ribadito via social di essere “il più bello” rispetto ad altri concorrenti – ha infatti specificato che Cerioli avrebbe ritoccato i suoi scatti via social per apparire più magro: “Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece… lui dice che ultimamente è ingrassato”, ha detto Akash Kumar via social.

Per il momento Andrea Cerioli non ha replicato alle parole del modello, e in tanti si chiedono se una volta lasciata l’Isola dei Famosi lo farà. Intanto Kumar sembra essere finalmente riuscito a mettere a tacere le voci sul colore dei suoi occhi.