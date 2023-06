Andrea Ciccone morto dopo 8 giorni di agonia, il ragazzo di 16 anni è stato investito a Bologna

Investito da un’auto a Bologna, Andrea Ciccone è morto a soli 16 anni dopo otto giorni di agonia dopo essere stato investito mentre si trovava nei pressi del centro sportivo nel quale faceva l’animatore.

Andrea Ciccone, il ragazzo di 16 anni originario di Castello d’Argile investito da un’auto mentre giocava con un amico, si è spento a distanza di otto giorni dall’incidente. L’adolescente, che stava facendo l’animatore di “Estate ragazzi” della parrocchia, è morto nella mattinata di venerdì 23 giugno all’ospedale Maggiore di Bologna presso il quale era stato ricoverato lo scorso 15 giugno in gravi condizioni.

L’investimento mortale si è consumato in via Europa Unita. Ciccone stava rincorrendo un amico quando è arrivato in strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo una macchina. La vettura procedeva a bassa velocità: ciononostante, non è stato possibile evitare l’impatto e il 16enne è caduto a terra battendo forte la testa.

Il cordoglio del sindaco di Argile

Sulla morte del ragazzo, è intervenuto il sindaco di Argile, Alessandro Erriquez. “Andrea caro. Mai avrei voluto rivolgerti questo saluto, a nome di tutta la comunità di Castello d’Argile. Hai lottato come un leone per tenerti aggrappato alla vita. Hai lottato come sapevi fare tu, quando volavi tra i pali per evitare il goal alla nostra mitica categoria 2007. ‘Cicco le para tutte’, dicevamo. Il destino, stavolta, è stato beffardo. Tanto beffardo da pietrificare il dolore che stiamo vivendo”.

Il primo cittadino, poi, ha aggiunto: “Oggi ci resta la certezza che staremo vicino alla tua splendida famiglia, alle tue amiche, ai tuoi amici, per aiutarli ad affrontare il terribile vuoto che già si avverte. Ciao Cicco, ti voglio bene. Il tuo sindaco”.

Erriquez, inoltre, ha riferito che nel giorno dei funerali di Andrea, la cui data non è ancora stata stabilita, verrà proclamato il lutto cittadino.

Morto Andrea Ciccone, i messaggi del mondo del calcio

Il dolore provato per la morte del ragazzo è stato esternato anche sulla pagina Facebook della società calcistica Libertas Argile Vigor Piave.

“La Libertas Argile Vigor Pieve si unisce all’immenso dolore delle famiglie Ciccone e Toselli per la perdita del figlio Andrea, che abbiamo potuto apprezzare e ammirare come portiere nella nostra categoria 2007 qualche stagione fa”, si legge nel messaggio.

Allo stesso modo, anche la Centese, in cui gioca il fratello del 16enne, si è stretta al dolore della famiglia. “La società Centese Calcio si stringe intorno alla famiglia Ciccone per la prematura scomparsa di Andrea. A 16 anni, nel pieno della propria adolescenza e gioventù: un vuoto incredibile ed incolmabile che non lascia spazio ad ulteriori parole”, ha scritto.