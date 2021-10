Andrea Codarin trovato morto nel bagno del suo appartamento a 24 anni: lutto a Feltre

Andrea Codarin trovato morto. Il corpo senza vita del giovane di 24 anni è stato trovato nel bagno del suo appartamento.

Andrea Codarin trovato morto a Feltre, il suo corpo esanime era nel bagno dell’appartamento dove viveva. Ieri, domenica 10 ottobre 2021, il giovane 24enne era uscito con alcuni amici per poi sparire.

Andrea Codarin trovato morto

La madre di Andrea Codarin ha provato a chiamarlo più volte sul cellulare ma il ragazzo non rispondeva.

Così, la donna ha deciso di contattare le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno scoperto la salma del giovane senza vita.

Giallo a Feltre, morto Andrea Codarin

Il 24enne era riverso nel bagno di casa, per potervi accedere i vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta dell’appartamento, che era chiusa dall’interno. Al momento è giallo: non sono note le cause di un decesso che appare inspiegabile.

Andrea Codarin è morto, disposta autopsia

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine sul caso ed è stata giò disposta l’autopsia sul corpo di Andrea Codarin, per cercare di capire cosa lo abbia ucciso. Per ora si esclude la responsabilità di terzi e la possibilità che si tratti di un suicidio, mentre si segue la pista di un malore improvviso. Il giovane faceva il tatuatore e aveva passato un normale sabato sera in giro con gli amici, con lui c’era anche la fidanzata.

Il suo corpo è stato trasferito all’ospedale San Martino di Belluno.