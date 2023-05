Andrea Damante diventerà presto papà? Nelle scorse ore ha iniziato a circolare il gossip su Elisa Visari che, secondo le voci, sarebbe incinta. L’attrice ha deciso di svelare la verità.

Andrea Damante diventa papà? La fidanzata svela la verità

Elisa Visari aspetta un bambino? Il gossip ha iniziato a circolare e tanti si sono chiesti se realmente Andrea Damante stia per diventare papà. Le voci hanno iniziato a circolare dopo che la ragazza è stata immortalata in alcune foto con un pancino sospetto. In realtà Elisa Visari ha semplicemente indossato un vestito molto aderente, che ha lasciato intravedere un filo impercettibile di pancia. A smentire le voci una dolce attesa ci ha pensato la stessa Visari su Instagram, con una foto che non lascia spazio a dubbi.

La fidanzata di Damante ha pubblicato una storia in cui ha condiviso un selfie scattato davanti allo specchio. Si nota perfettamente il suo ventre super piatto, anzi molto muscoloso. Neanche l’ombra di un pancino da gravidanza. Chi sperava che i due diventassero presto genitori deve mettersi il cuore in pace e attendere.

Andrea Damante, la presunta crisi e le voci su Giulia De Lellis

Nelle scorse settimane si è parlato di una presunta crisi tra Andrea Damante ed Elisa Visari. In tanti hanno pensato che la relazione sia stata messa in stand by. I diretti interessati, però, non hanno mai confermato o smentito. Nonostante questo, la tempesta al momento sembra essere passata.

Mentre si è parlato della presunta crisi, alcune voci hanno ipotizzato anche un ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, la sua storica ex. Anche in questo caso si tratta solo di voci. In realtà, l’influencer romana è molto innamorata di Carlo Gussalli Beretta e non c’è stato nessun ritorno con il deejay veronese.