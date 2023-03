Andrea Damante e Elisa Visari ancora insieme? Le indiscrezioni

Da settimane circolano indiscrezioni in merito a una presunta crisi tra Andrea Damante e Elisa Visari a causa di un presunto riavvicinamento (poi smentito) dal dj e la sua ex, Giulia De Lellis. Sulla questione sono emersi nuovi particolari.

Andrea Damante e Elisa Visari: le indiscrezioni

Mentre sui social si continua parlare di alcuni presunti messaggi che Elisa Visari avrebbe trovato sul telefono di Andrea Damante e che avrebbero portato quest’ultimo a interrompere la loro storia d’amore, i due sono stati avvistati di nuovo insieme in palestra. Stando ai rumor in circolazione si sarebbero recati sul posto separatamente ma poi si sarebbero allenati fianco a fianco, senza rivolgersi più di tanto la parola. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Elisa Visari si sarebbe iscritta di proposito alla stessa palestra di Damante per cercare di riavvicinarsi a lui dopo la rottura. Al momento sulla questione non vi sono conferme e da settimane, nonostante i rumor si avvicendino sui social, i due non hanno confermato né smentito la questione.

Senza dubbio il dj veronese non è tornato insieme alla sua celebre ex, Giulia De Lellis, come fatto credere nelle scorse settimane da un’indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona. L’influencer infatti ha smentito la notizia mostrandosi serena accanto al fidanzato Carlo Beretta.