Andrea Damante è rifatto? Le insinuazioni di Fabrizio Corona

Andrea Damante ha fatto uso della chirurgia plastica? Le pesanti insinuazioni di Fabrizio Corona via social.

Attraverso i social Fabrizio Corona ha insinuato che Andrea Damante abbia fatto uso della chirurgia. Il dj replicherà contro l’ex Re dei paparazzi?

Andrea Damante: le insinuazioni di Fabrizio Corona

Attraverso i social Fabrizio Corona ha sparato a zero contro Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e, adesso, anche contro Andrea Damante.

L’ex Re dei paparazzi ha postato un’immagine del dj ha scritto “Ah, la chirurgia che danni…” insinuando che l’ex fidanzato di Giulia De Lellis abbia fatto uso di qualche ritocchino. Al momento Andrea Damante non ha replicato alla questione, ma in tanti si chiedono se lo farà in futuro.

I messaggi al vetriolo di Fabrizio Corona sui social

Andrea Damante non è il primo vip contro cui se la prende Fabrizio Corona.

Nelle ultime ore l’ex Re dei paparazzi ha tuonato anche contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sostenendo che sarebbero delle “copie mal riuscite” di lui e della fidanzata, Sara Barbieri. Anche in questo caso i due vip hanno preferito non replicare contro l’ex Re dei paparazzi e molti si chiedono se i due lo faranno in futuro.

Da alcuni mesi a questa parte Fabrizio Corona sembra aver ritrovato la serenità accanto a Sara Barbieri, ma sui social non perde occasione per scagliarsi contor alcuni volti più o meno noti del mondo dello spettacolo.

Di recente ha fatto discutere per un suo post in cui affermava di volersi recare in Ucraina per “morire in gloria”. La questione ha sollevato una vera e propria bufera all’indirizzo dell’ex Re dei paparazzi.