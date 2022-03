Andrea Damante ed Elisa Visari convivono in una casa da sogno: le foto

Andrea Damante ed Elisa Visari convivono in una casa da sogno: è la stessa che divideva con la De Lellis?

Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari hanno aperto le porte della loro casa alle telecamere di MTV Cribs. Il deejay e la compagna convivono in un grande appartamento in pieno centro a Milano. La dimora da sogno ha fatto impazzire i fan e la corsa alle idee da copiare è partita in un lampo.

Andrea Damante ed Elisa Visari: la casa

Dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, Andrea Damante ha ritrovato il sorriso accanto ad Elisa Visari. I due, dopo qualche mese dall’inizio della frequentazione, sono andati a convivere a Milano, in un bellissimo appartamento situato in pieno centro. La coppia ha mostrato il loro nido ai telespettatori di MTV Cribs e tutti sono rimasti a bocca aperta davanti al gusto che hanno avuto nell’arredare la dimora.

La casa ha una metratura notevole e si trova ai piani alti di un palazzo di recente costruzione.

Pertanto, si tratta di un appartamento molto luminoso. Questo dettaglio si nota specialmente nel salone, molto ampio e con un grande divano bianco.

Dove si trova la casa di Andrea Damante?

La dimora di Andrea ed Elisa ha il parquet di colore chiaro e grandi vetrate. E’ proprio vicino alle finestre che si trova la zona preferita da Damante: un giardino d’inverno che, ovviamente, ospita l’adorato banano. Immancabile è anche lo studio di registrazione, che consente al deejay di lavorare in estrema tranquillità.

Molto probabilmente, la casa dell’ex tronista di Uomini e Donne e della sua compagna si trova in zona Porta Nuova.

Questo, almeno, è quanto si coglie delle loro condivisioni Instagram.

La casa è la stessa che divideva con la De Lellis?

Considerando la presenza dell’area ‘verde’, la domanda sorge spontanea: Andrea vive con Elisa nella stessa casa che ha diviso con la De Lellis? No. Gli appartamenti sono diversi, ma Damante non potrebbe mai vivere senza il suo banano. Per questo motivo, ogni dimora che sceglie deve essere dotata di uno spazio dedicato al pollice verde.