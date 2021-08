Andrea Damante, la pesante stoccata a Giulia De Lellis: “Le ex fatte di plastica”

Andrea Damante festeggia 10 mesi d'amore con Elisa Visari, ma non perde occasione per scagliare una frecciatina contro Giulia De Lellis.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: la frecciatina

Per festeggiare i suoi 10 mesi d’amore insieme alla fidanzata attrice Elisa Visari, Andrea Damante ha pubblicato un romantico video sui social. Tra i fan del Dj veronese non mancano gli haters della sua ex fidanzata, Giulia De Lellis, e uno di questi ha commentato il video scrivendo: “Questa ragazza (è stupenda, lo è sempre stata stupenda e sempre lo sarà. Non ci sono paragoni con le tue ex tutte plastica”.

A quanto pare il post non ha dato alcun fastidio ad Andrea Damante che anzi avrebbe messo un like al messaggio lasciato dal detrattore della sua ex fidanzata (che nel frattempo ha trovato la felicità tra le braccia di Carlo Gussali Beretta, ex proprio di Andrea Damante).

Andrea Damante contro Carlo Gussali Beretta

Quando Andrea Damante ha appreso la notizia della liaison tra Giulia De Lellis e il rampollo della Beretta (a suo dire via social) non avrebbe preso affatto bene la cosa e infatti lui stesso si è sfogato a Verissimo, affermando che avrebbe preferito saperlo dai due diretti interessati visto che Carlo sarebbe stato anzitutto amico suo.

“Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”, ha dichiarato il dj veronese, e ancora: “Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico.

L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”.

Andrea Damante: il nuovo amore

Poco tempo dopo che Giulia De Lellis è uscita allo scoperto con Carlo Beretta Andrea Damante ha ufficializzato la sua storia con Elisa Visari, attrice di 19 anni. Oggi sui social i due si mostrano più felici ed uniti che mai e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare. Al momento i due sembrano essere particolarmente gelosi della loro riservatezza.