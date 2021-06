Andrea Damante stizzito, il motivo in “due parole” che il dj posta sui social dopo la sua partecipazione come ospite alla puntata dell'Isola

Andrea Damante stizzito e il motivo sta tutto in quella frase secca scritta sul sul profilo Instagram dopo la sua ospitata all’ultima puntata de L’Isola dei Famosi: “Due parole”. Non è chiarissimo ma neanche poi così criptico, a volerla leggere schietta: Damante che come tutti i personaggi famosi ha una vita social attivissima, non sarebbe rimasto particolarmente soddisfatto dello spazio accordatogli dopo che era stato invitato in trasmissione.

Ma a che titolo Damante era nel parterre degli ospiti dell’Isola? Doveva supportare Ignazio Moser, di cui è amico da tempo, anche se il legame fra i due non era notissimo, tanto che sui social fin dalle ore precedenti la trasmissione molti si erano chiesti cosa c’entrasse il dj con il compagno di Cecilia Rodriguez.

A dire il vero il punto era proprio quello: perché in studio non c’era la sorella di Belen a dare supporto al figlio del grande e indimenticato ciclista italiano, anche a tener conto della proverbiale gelosia proverbiale gelosia di Cecilia nei confronti di Ignazio? Sta di fatto che Damante aveva tutte le carte in regola per essere in trasmissione e non come “surrogato”, ma come amico di lungo corso di uno dei concorrenti.

D’altronde i precedenti di amici a conforto e supporto dei naufraghi non mancano, uno per tutti quello di Asia Argento a dare man forte a Vera Gemma.

Ma allora perché Damante ha scritto quelle parole che rimandano chiaramente ad una sua insoddisfazione? Perché il suo commento Instagram dopo la puntata con Andrea che ha inquadrato lo schermo in studio con l’orario e ha scritto “due parole” aggiungendo un tag proprio a Moser? Probabilmente perché il dj ha avuto modo di fare un solo intervento, che è molto meno di quanto è stato riservato agli altri ospiti esterni.

Tra l’altro Damante è capitato in una puntata in cui l’alto numero di prove ed una certa concitazione gli hanno impedito di fare di più che interagire velocemente con l’amico e “scomparire”. Una stizza magari comprensibile, la sua, ma che trova giustificazione nelle dinamiche di un format che, per quanto soggetto a copione, conserva una sua dinamicità di fondo che spesso va a discapito proprio degli ospiti, o di alcuni di loro.