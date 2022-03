Andrea Delogu a Verissimo: “Sto conoscendo una persona più giovane di me”

Nella puntata di sabato 5 marzo 2022 di Verissimo, Andrea Delogu ha fatto alcune interessanti confessioni sulla sua vita sentimentale.

“Attualmente diciamo che sono una donna single, basto a me stessa, in un anno e mezzo da sola sono uscita con due o tre uomini, però adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me, sensibilmente più giovane, come hanno scritto i giornali”.