Andrea Delogu, con Francesco Montanari è finita: il nuovo fidanzato è Luigi Bruno

Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari Andrea Delogu avrebbe trovato la serenità accanto ad una nuova fiamma.

Archiviata la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari, Andrea Delogu avrebbe ritrovato la felicità tra le braccia del modello Luigi Bruno.

Andrea Delogu: il fidanzato

Dopo mesi di silenzio Andrea Delogu sembra aver definitivamente archiviato la fine della sua storia d’amore con Francesco Montanari.

La conduttrice sarebbe attualmente legata al modello Luigi Bruno: i due sono stati paparazzati per le vie di Milano mano nella mano ma al momento la Delogu non ha ancora confermato né smentito la relazione.

Andrea Delogu: la fine del matrimonio

Andrea Delogu non ha annunciato pubblicamente la fine del matrimonio con Francesco Montanari ma i due hanno smesso da tempo di mostrarsi insieme sui social o durante gli eventi pubblici.

La coppia è stata insieme dal 2016 al 2021 e i motivi del loro addio restano avvolti nel mistero. Nei mesi scorsi Andrea Delogu ha smentito un gossip riguardante una sua presunta liaison con Stefano De Martino.

Andrea Delogu: il matrimonio e i tradimenti

Senza dubbio la fine del matrimonio è stata particolarmente dolorosa per la conduttrice e per l’attore, che in passato non avevano nascosto di aver vissuto momenti di crisi.

Andrea Delogu aveva anche svelato di essere certa che Francesco Montanari l’avesse tradita in passato, e a tal proposito aveva dichiarato:

“Io credo di avere le corna. Non ho le prove. Ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito, sono certa che mi abbia tradito, però ho anche pensato: ‘Io butto questo amore che per me è fondamentale perché mio marito è proprio un pezzo di me’, sarei disposta a buttarlo, nel saperlo, ad avere la certezza del tradimento, perché l’orgoglio svetta su ogni altra mia caratteristica, e ho pensato: ‘Lo lascio per che cosa? Per un dubbio?’ Ho quasi la certezza, ma non ho la sicurezza e quindi questa la lascio passare, però è un pensiero che rimane lì.”

In seguito lei e Francesco Montanari avevano chiarito i loro dissapori ma una nuova crisi avrebbe travolto la coppia durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Al momento i due non hanno ancora confermato né smentito la notizia e in tanti tra i loro fan sono in attesa di saperne di più.