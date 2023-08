Andrea Delogu, critiche per il giovane fidanzato: la replica della conduttrice

Andrea Delogu è finita al centro delle critiche a causa del fidanzato Luigi Bruno, più giovane di lei di ben 16 anni. La conduttrice, stanca della polemica, ha replicato a tono.

Andrea Delogu: critiche per il giovane fidanzato

Qualche giorno fa, Andrea Delogu ha condiviso sui social un video in cui si mostra mentre bacia il fidanzato Luigi Bruno, al suo fianco da due anni. Cosa c’è di male? Assolutamente nulla, ma secondo i benpensanti la loro differenza d’età è un problema. La conduttrice ha 40 anni, mentre lui 24. La polemica è nata in un lampo e Andrea è stata sommersa di critiche. La domanda, però, sorge spontanea: gli insulti sarebbero arrivati ugualmente a parti inverse? No, senza ombra di dubbio.

Le critiche ad Andrea Delogu

“Chi è tuo figlio?“: è questa la critica più gettonata. Andrea ha assistito per un po’ alla polemica, poi ripostando una delle tante offese ha tuonato:

“Chissà se alcuni si rendono conto di quanto siano da brividi i loro paragoni. Non oso immaginare le ricerche su Pornhub”.

Le dichiarazioni di Andrea Delogu sul fidanzato Luigi

Qualche tempo fa, intervistata dal settimanale F, Andrea Delogu ha parlato così della relazione con il fidanzato Luigi: