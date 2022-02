Andrea Delogu e De Martino insieme? “È complicato”

Andrea Delogu ha svelato per la prima volta la natura del suo rapporto con il ballerino Stefano De Martino.

Andrea Delogu ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta liaison con il ballerino Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez.

Andrea Delogu e Stefano De Martino

Dopo l’addio di Andrea Delogu e Francesco Montanari si è vociferato per mesi che la conduttrice avesse ritrovato la felicità tra le braccia di Stefano De Martino, ballerino ed ex volto di Amici.

La stessa conduttrice ha rotto il silenzio in merito alla questione durante lo show musicale di Rai2 Tonica, dove ha precisato che lei e il ballerino sarebbero soltanto buoni amici:

“È un amico a cui voglio molto bene, un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma”, ha dichiarato Andrea Delogu, e ancora: “Molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”.

Lei stessa ha anche commentato l’ondata di gossip che l’avrebbero travolta dopo il suo addio a Francesco Montanari: “Prima del mio divorzio da Francesco, che saluto – ‘Ciao baby’ –, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi”, ha affermato.

L’addio a Francesco Montanari

Di recente la Delogu ha parlato apertamente dei motivi che avrebbero condotto lei e Francesco Montanari a dirsi addio definitivamente dopo le nozze e un grande amore.

“Ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse”, ha dichiarato Andrea Delogu.