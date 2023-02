Andrea Delogu, il divorzio da Montanari: "Mi ha spezzata"

Opsite a Domenica In Andrea Delogu ha confessato per la prima volta i retroscena della sua separazione da Francesco Montanari.

Andrea Delogu: l’addio a Francesco Montanari

Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono detti addio nel 2020 e finora entrambi hanno preferito non parlare pubblicamente delle cause della loro rottura. La conduttrice ha rotto il silenzio in merito alla vicenda a Domenica In e ha confessato anche di essere riuscita a superare il grande dolore dovuto alla sua separazione dall’attore dopo aver iniziato a frequentare il suo attuale fidanzato, Luigi Bruno.

I due hanno 16 di differenza d’età e la conduttrice ha svelato che spesso sarebbe stata criticata dal popolo del web per via della sua differenza d’età con il più giovane fidanzato.

Ho un divorzio alle spalle che non mi aspettavo, ma era giusto così. È arrivato a ciel sereno, mi ha spezzata. È stato tutto difficilissimo. Ho provato a rialzarmi e conoscere altri esseri umani in giro per il mondo, ma l’unico che mi ha capita è stato il ragazzo con sui sto adesso.

Sono molto innamorata”, ha rivelato. Lei e Montanari non hanno mai svelato pubblicamente quali siano state le cause del loro addio e in tanti, sui social, sarebbero curiosi di saperne di più.

Oggi Andrea Delogu sembra aver finalmente trovato la serenità in amore e in merito alle critiche che le vengono mosse per la sua differenza d’età con il fidanzato ha detto: “Ha 16 anni in meno di me e ogni volta che dico questa cosa o che pubblico una foto di me e lui, cosa rarissima, ricevo tantissime critiche.

Se è la donna a essere più grande sembra sia un peccato divino, se invece è l’uomo va benissimo”.