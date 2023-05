Andrea Delogu parla della fine del matrimonio. Su De Martino: "Mi è stato vicino quando avevo il cuore spezzato"

La fine di un matrimonio non è mai facile da affrontare, specie se è stato duraturo. Anche per Andrea Delogu non è stato semplice anche se ad oggi è riuscita nuovamente a trovare la felicità a fianco del fidanzato Luigi Bruno. La conduttrice e speaker radiofonica ha potuto contare sul supporto prezioso di Stefano De Martino: “Persona stupenda, solare”, ha rivelato di quest’ultimo che è stato anche suo collega nella scorsa edizione del Tim Summer Hits.

Andrea Delogu, il ruolo di De Martino dopo la fine del matrimonio della conduttrice

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Andrea Delogu, nel tessere gli elogi sul collega De Martino ha dichiarato: “Persona stupenda, solare. Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato, mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti. Non ci vediamo spesso, ma faccio il tifo per lui e lui per me.”

Sulla fine del suo matrimonio ha spiegato che è riuscita a trovare un suo equilibrio. Con l’ex marito Francesco Montanari è stata sposata per cinque anni: “Restano bei ricordi, anche da ex siamo legati, sono felice di aver passato una parte di vita con lui e grata di averlo incontrato. Certo è stata dura ammettere che l’amore era finito, che non era per sempre. Sul momento pensi che il dolore sia troppo forte, che non ce la farai a superarlo, invece poi ritrovi un tuo equilibrio e riprendi a vivere.”.

Il legame con il fidanzato Luigi Bruno

Non ultimo Andrea Delogu ha parlato del legame con il fidanzato Luigi Bruno, più piccolo di 16 anni. L’età per i due non è mai stato un problema anche se ci sono volte in cui la differenza di età è ben presente: “Luigi ama andare in discoteca all’una e rientrare alle sei del mattino, io non più. Me ne vado a letto a un’ora decente ma va bene così, non bisogna per forza fare tutto insieme, ognuno deve avere la propria libertà”.