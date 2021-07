Andrea Diprè è stato arrestato in Germania, l’amica Isabhell: “Era sparito da 3-4 giorni”

Andrea Diprè è stato arrestato in Germania a causa di alcuni reati penali già a suo carico. Non sarebbero noti i motivi dell'arresto.

Ci sono nuovi problemi in vista per il noto personaggio dei social network Andrea Diprè che è stato messo sotto arresto mentre si trovava in Germania. Stando a quanto appreso, l’attore con una carriera attiva anche nel mondo a luci rosse e noto per aver avuto in passato una tormentata relazione con Sara Tommasi, è stato arrestato a seguito di reati già in pendenza.

A darne notizia l’amica di Diprè Isabhell che tra le altre cose ha fatto sapere che del noto personaggio si erano perse le tracce da 3-4 giorni. In un suo intervento al portale MOW ha quindi aggiunto che si sarebbero già attivati per trovare un avvocato.

Andrea Diprè arrestato, era scomparso da 3-4 giorni

“È sparito da 3-4 giorni e a un certo punto ci siamo chiesti dove fosse finito.

Poi, sapendo che era diretto in Germania, ci siamo informati con le autorità e ci hanno detto che è stato arrestato”. Queste le parole dell’amica di Andrea Diprè Isabhell che in un recente intervento al portale MOW ha dato notizia dell’arresto del controverso personaggio dei social network.

Andrea Diprè arrestato, non sono chiari il motivi dell’arresto

Rimangono intanto poco chiare le motivazioni che avrebbero portato le autorità tedesche ad arrestare l’ex avvocato e ed ex giornalista.

A quanto informa la streamer di Twitch Isabhell, Diprè stava varcando il confine tedesco pare per motivi di lavoro e sarebbe stato proprio questo a far scattare le manette per il noto personaggio classe 1974. A seguito di precedenti pendenze legali, gli era stato fatto divieto di tornare in Germania. Ad ogni modo l’amica di Diprè ha aggiunto che si stanno già attivando per trovare un avvocato che sappia parlare tedesco e “che possa seguire il suo caso”.

Andrea Diprè arrestato, i precedenti penali

Il nome di Andrea Diprè negli scorsi anni è stato portato all’attenzione anche in Italia a seguito di accuse di reati quali consumo di sostanze stupefacenti, una querela da parte della nota conduttrice Benedetta Parodi e persino video hard girati in luoghi pubblici. In anni più recenti ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Praga dove si è concentrato sulla carriera di pornoattore. I legami con il nostro Paese non si sono mai recisi del tutto, tanto che nel nel tempo è diventato uno dei maggiori fenomeni del trash.