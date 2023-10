Guai in vista per Andrea Giambruno. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il giornalista e conduttore è stato fatto fuori da Mediaset.

Andrea Giambruno fuori da Mediaset: l’indiscrezione

Dopo la diffusione dei fuorionda imbarazzanti da parte di Striscia la Notizia, Andrea Giambruno potrebbe essere fuori da Mediaset. Il giornalista e conduttore, stando a quanto sostiene Dagospia, dovrebbe lasciare il suo programma Diario del Giorno. Come se non bastasse, l’uomo è stato anche lasciato da Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno: i fuorionda gli costano caro

Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo la conferma della cacciata di Giambruno da Mediaset. Di certo, possiamo affermare che i fuorionda diffusi da Striscia la Notizia gli sono costati caro. La sua immagine, ormai, è compromessa e, di conseguenza, viene messa in discussione anche la sua professionalità. Come se non bastasse, il fatto che la Meloni l’abbia lasciato proprio all’indomani della polemica contribuisce alla sua distruzione.

L’addio di Giorgia Meloni a Giambruno

Queste le parole con cui Giorgia ha annunciato al mondo la rottura da Andrea, padre di sua figlia Ginevra:

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”.

