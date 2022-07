Secondo i rumors in circolazione Andrea Iannone potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti del GF Vip 7.

In queste ore sui social è apparso un indizio che lascerebbe presupporre Andrea Iannone come concorrente del GF Vip 7.

Andrea Iannone al GF Vip 7

Andrea Iannone sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7? La notizia era circolata anche un anno fa ma all’ultimo minuto era stata smentita (forse per impegni di lavoro da parte del pilota).

In queste ore però le speranze dei fan si sono riaccese quando il conduttore Alfonso Signorini ha postato sui social un indizio in merito a un altro concorrente del reality show, e che in molti credono essere proprio l’ex fidanzato di Belen. “Un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”, ha scritto il conduttore nelle sue stories su Instagram e postando l’immagine di un anello che sembra in tutto e per tutto simile a quelli utilizzati dallo stesso Iannone.

Al momento il pilota non ha confermato la notizia, ma in tanti sperano di vederlo all’interno del reality show.

La vita privata

Dopo la rottura da Belen Rodriguez (avvenuta nel 2019) Andrea Iannone è stato accostato a molte altre donne più o meno famose, ma per ora non è mai uscito allo scoperto con nessuna di queste (e si è guardato bene dal confermare le notizie in circolazione). In tanti sperano di vederlo al GF Vip 7 per saperne di più sulla sua vita privata, e si vocifera che proprio nella prossima edizione del reality show possa essere presente anche un altro famoso ex di Belen Rodriguez, ossia Antonino Spinalbese.