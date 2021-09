Andrea Iannone e Fred De Palma: “È il suo amico speciale”

Cosa lega Andrea Iannone e un famoso rapper italiano? Secondo indiscrezioni sarebbero "amici speciali".

Andrea Iannone sarebbe amico di un noto rapper del panorama italiano, ossia Fred De Palma. Secondo indiscrezioni i due sarebbero “amici speciali”.

Andrea Iannone e Fred De Palma: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Andrea Iannone trascorrerebbe molto del suo tempo con Fred De Palma, rapper italiano con cui condividerebbe molte delle sue serate mondane.

Stando alle indiscrezioni in circolazione i due sarebbero “amici speciali” ma da poco Iannone avrebbe trovato la serenità accanto alla fashion stylist Gaia Maria Miracapillo, con cui è stato paparazzato in Sardegna durante l’estate 2021. Il pilota era uno dei papabili concorrenti del GF Vip 6 ma a quanto pare all’ultimo minuto non sarebbe stato più preso in considerazione per entrare a far parte del cast dello show. Per quanto riguarda la precedente edizione lo stesso Signorini ha confessato di aver proposto a Iannone di entrare nel cast:

“Aveva già firmato il contratto per entrare nella casa del GF.

Lui era sicuro, però era anche in attesa della sentenza che lo avrebbe assolto dall’accusa di doping che lo aveva colpito. Questa risposta doveva arrivare il 15 di agosto. Il giorno di ferragosto abbiamo saputo che tutto si sarebbe risolto con un ritardo di un paio di mesi. Quindi lui ha dovuto rinunciare a questa avventura. Poi è arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping. Quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip.

Secondo me ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa”, aveva dichiarato.

Andrea Iannone e Gaia Maria Miracapillo

Oggi Andrea Iannone sarebbe legato a la fashion stylist Gaia Maria Miracapillo, con cui avrebbe trovato la serenità dopo un anno da single. Il pilota ha vissuto un momento particolarmente difficile dopo la sua rottura da Belen Rodriguez e, a seguire, dopo esser stato lasciato da Giulia De Lellis.

Andrea Iannone: la storia con Belen

Per quasi due anni Andrea Iannone è stato legato alla showgirl Belen Rodriguez, con cui aveva deciso di andare a vivere insieme. A sorpresa i due si sono detti addio e pochi mesi dopo la showgirl è tornata insieme al suo ex marito, Stefano De Martino. Iannone allora si è legato a Giulia De Lellis, ma anche in questo caso la liaison è durata meno di un batter di ciglia: l’influencer lo ha lasciato per tornare insieme al suo ex, Andrea Damante.