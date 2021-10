Andrea Iannone e Lucrezia Landon stanno insieme? Alcune foto sembrano confermare la liaison tra i due.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando stanno insieme? L’indiscrezione sulla nuova coppia di Ballando con le Stelle ha fatto il giro dei social.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando insieme?

Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono una delle nuove coppie di Ballando con le Stelle e, secondo indiscrezioni, tra il pilota di motoGp e l’insegnante del talent show potrebbe esserci del tenero.

Sulla questione al momento non esistono conferme, ma in tanti tra i fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più. Al momento ad avvalorare il gossip secondo cui tra i due ci sarebbe del tenero sono spuntate alcune foto di Gente dove Iannone sembra baciare la ballerina. Sarà davvero nata una liaison tra i due? Al momento sui social tutto tace.

Andrea Iannone: la vita privata

Durante l’estate 2021 Andrea Iannone era stato paparazzato in spiaggia in compagnia di Gaia Maria Miracapillo, ma anche in quel caso il pilota aveva preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la vita privata. Precedentemente Iannone è stato legato per circa un anno a Giulia De Lellis (che lo aveva lasciato per tornare insieme al suo storico ex, Andrea Damante) e ancora prima con Belen Rodriguez (che invece aveva messo fine alla loro storia per tornare insieme all’ex marito Stefano De Martino).

In seguito ad alcune storie finite male Andrea Iannone aveva poi attraversato un lungo periodo da single e dopo la squalifica per doping si era dedicato a una sua nuova attività a Lugano.

“Ho avuto solo due donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belén, con Giulia sono stati solo 5/6 mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire.

E come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere”, ha dichiarato Iannone.

Andrea Iannone: la squalifica

Dopo la temporanea squalifica dalla motoGp per presunto uso di doping (accusa da cui è stato in seguito assolto) Iannone ha aperto un proprio ristorante a Lugano, dove tre anni fa ha acquistato una lussuosa villa. Nella casa il pilota di MotoGp aveva intenzione di vivere insieme alla showgirl Belen Rodriguez, ma a seguire la storia tra i due si era conclusa in un nulla di fatto.

I due erano stati presentati per la prima volta dal fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, rimasto molto amico del pilota anche in seguito alla loro rottura.