Andrea Iannone non bada a spese: il regalo per Elodie

Andrea Iannone non ha badato a spese per il regalo da lui fatto a Elodie. Tutto quello che c'è da sapere.

Andrea Iannone non avrebbe badato a spese per stupire la sua fidanzata, Elodie, nel giorno del loro mesiversario.

Andrea Iannone: il regalo fatto a Elodie

Andrea Iannone avrebbe acquistato per Elodie una smart da oltre 28mila euro in occasione del loro settimo mesiversario. Il regalo sarebbe a dir poco speciale per la cantante che, con la sua nuova smart, avrebbe quindi il primo veicolo di sua proprietà. Secondo i rumor in circolazione il pilota avrebbe deciso di regalarle l’auto in occasione del loro settimo mesiversario e a quanto pare i due sono più felici che mai.

La stessa Elodie ha recentemente confessato come il suo amore per Iannone sia cresciuto giorno per giorno e di come con lui si senta “a casa”. La cantante ha anche fatto delle dichiarazioni che sembrano scansare le ipotesi in merito a un suo presunto riavvicinamento con l’ex fidanzato Marracash, con cui era rimasta in buoni rapporti.

“Oggi sono felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio difendermi a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”, ha confessato la cantante, e in tanti si chiedono se la loro storia sia destinata a durare.