Andrea Iannone sta con Gaia Maria Miracapillo? L’indiscrezione

Andrea Iannone è stato paparazzato in compagnia di Gaia Maria Miracapillo, sua presunta nuova fiamma.

Andrea Iannone è stato paparazzato in spiaggia, in Sardegna, insieme alla sua presunta nuova fiamma: si tratta della fashion stylist Gaia Maria Miracapillo.

Andrea Iannone e Gaia Maria Miracapillo

Andrea Iannone ha un nuovo amore? Secondo indiscrezioni il pilota potrebbe aver ritrovato la serenità al fianco di Gaia Maria Miracapillo, fashion stylist pizzicata insieme a lui in Sardegna.

Al momento i due diretti interessati non hanno confermato la notizia ma, secondo indiscrezioni, i due dormirebbero nello stesso hotel e durante la loro permanenza in Costa Smeralda sarebbero stati inseparabili. Per Iannone si tratterebbe della prima storia d’amore dopo la fine delle sue precedenti relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Andrea Iannone: Belen e Giulia De Lellis

Le ultime relazione di Andrea Iannone avevano finito per “scottarlo”, e non poco: Belen Rodriguez dopo oltre due anni d’amore l’aveva lasciato per tornare insieme al suo ex marito, Stefano De Martino (da cui a seguire si è nuovamente separata). Il pilota allora si era legato a Giulia De Lellis, ma anche lei dopo circa un anno di relazione aveva interrotto i rapporti e, a sorpresa, era tornata insieme al suo famoso ex, Andrea Damante.

In entrambi i casi Iannone non aveva commentato pubblicamente la notizia della separazione. “Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto”, aveva scritto via social Iannone, e ancora: “Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo. Oggi, più che mai, sto bene”. In seguito sembra che lui, Belen e Giulia De Lellis abbiano interrotto definitivamente i rapporti e non si siano più sentiti.

La modella argentina, oggi legata ad Antonino Spinalbese, ha avuto da poco la sua seconda bambina.

Andrea Iannone: la squalifica per doping

Dopo aver attraversato un momento particolarmente difficile a causa della sua squalifica per doping, Iannone ha deciso di dedicarsi ad altre attività e ha aperto un nuovo locale a Lugano. Il pilota continuerebbe a far la spola proprio tra Lugano e Milano, dove spesso è protagonista della movida notturna. Nei mesi scorsi gli erano state attribuite liaison (mai confermate) con la modella Carmen Victoria Rodriguez e, a seguire, con Soleil Sorge.