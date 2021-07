Andrea Liponi scomparso a Bolzano: riprendono le ricerche a 13 anni dalla sparizione

Andrea Liponi è scomparso da Bolzano, dopo un pranzo di famiglia, 13 anni fa. Dopo così tanto tempo hanno deciso di riprendere le ricerche.

Andrea Liponi è scomparso da Bolzano 13 anni fa. Dopo così tanto tempo hanno deciso di riprendere le ricerche. La scomparsa è avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 giugno 2008 nella località di Sirmiano.

Andrea Liponi, scomparso a 22 anni a Bolzano

13 anni fa, nella notte tra l’8 e il 9 giugno 2008, il giovane Andrea Liponi, di 22 anni, è scomparso nella località di Sirmiano. Il padre e la madre, Livio e Mirella, hanno coinvolto l’associazione Penelope, di cui sono i rappresentanti per la regione Trentino Alto-Adige, per cercare di mandare avanti le ricerche già svolte nei giorni successivi alla scomparsa. Il 10 e 11 luglio 2021 si svolgerà un nuovo sopralluogo, coordinato dal dottor Fabrizio Pace, criminologo e antropologo forense, specialista in tecnologie e applicazioni per le indagini scientifiche.

L’esperto negli anni scorsi era già stato coinvolto nelle indagini di Elena Ceste, Davide Barbieri e Federica Farinella. Andrea Lipone è scomparso misteriosamente e di lui non sono più state trovate tracce.

Andrea Liponi: riprendono le ricerche

Il dottor Fabrizio Pace sarà coadiuvato dalla dottoressa Virginia Canzani e dalla collega Costanza Crociani, psicologhe forensi, dall’avvocato Paola Zuppardo e da alcuni membri della Detection Dogs Ticino, che avevano già lavorato nelle ricerche dei coniugi di Bolzano, uccisi dal figlio Benno, del ritrovamento dei resti di Federica Farinella di Asti e di Saman Abbas, 18enne pakistana scomparsa da Novellara.

I genitori di Andrea Liponi sono riusciti a smuovere qualcosa, per far ripartire le ricerche, nella speranza di capire qualcosa in più su questa scomparsa e trovare qualche traccia del loro figlio.

Andrea Liponi: la scomparsa

Andrea Liponi, che all’epoca aveva 22 anni, è scomparso l’8 giugno 2008, dopo un pranzo in famiglia. Si era messo alla guida della sua Fiat Grande Punto blu, che poi è stata trovata a distanza di qualche giorno vicino ad un’azienda agricola nella località di Sirmiano.

Non molto lontano dalla macchina, su un prato, sono stati anche trovati i suoi indumenti ed effetti personali. Le ricerche effettuate dopo la scomparsa non avevano dato nessun tipo di risultato, togliendo ai genitori qualsiasi speranza di ritrovarlo vivo. Sono passati 13 anni da quel giorno, ma Mirella e Livio Liponi non hanno mai smesso di cercare la verità.