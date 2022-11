Andrea, Matteo e Virginia Bocelli cantano il Natale

Milano, 23 nov. (askanews) – Un Natale speciale in musica con le voci di Andrea, Matteo e Virginia Bocelli. I tre artisti hanno presentato “A Family Christmas” l’album di canzoni di Natale tra classici e inediti ha raggiunto i vertici delle classifiche digitali del pianeta.

“La musica vorrebbe essere bellezza e la bellezza salverà il mondo diceva Dostoevsky, ha questo scopo ma non sempre lo realizza, perlomeno ci si impegna.

La musica può essere terapeutica, se di musica si fa uso e non abuso” dice Andrea Bocelli.

Il disco cattura in pieno la magia dello spirito natalizio con nuove interpretazioni di canti tradizionali arrangiati per tutte e tre le voci anche in un momento difficile.

“La musica non cambia il mondo, il mondo lo cambiano gli uomini con la loro buona volontà. Certamente un Natale come questo è un Natale diverso, complicato, triste per tanti, preoccupante per tutti.

Quindi prendere spunto da una canzone sul valore vero del Natale, perchè ha due facce una spirituale che per me conta e quella consumistica” prosegue Bocelli.

Con questi brani Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti davanti al Presidente Biden alla Casa Bianca ed ai Reali Inglesi e anche in piazza Duomo a Milano raccogliendo grande successo.

“Io dico sempre ai loro che la Santa più dimenticata del calendario e la Santa Gratitudine.

Io cerco di ricordarla tutti i giorni perchè la gratitudine ci aiuterebbe a migliorare il mondo”

In “A Family Christmas” le voci dei tre artisti brillano con brani solisti, duetti e in trio. Un progetto che è nato per dare un messaggio: “Lavorare insieme e stare insieme”.

“Facciamo musica insieme da quando siamo nati, sento la musica di mio padre da quando ero bambino e lo ascolto esercitarsi da quando ero bambino, ma pressioni non ci sono è puro divertimento e piacere” conclude Matteo Bocelli.

La famiglia Bocelli tornerà ad esibirsi in streaming in un grande evento mondiale e per un lungo tour in America.