Storia d’amore al capolinea per due volti di Uomini e Donne: Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim si sono lasciati. L’annuncio arriva dall’ex tronista, che ha candidamente ammesso di aver chiesto aiuto per riuscire a superare la rottura.

Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati

Da giorni, ormai, si vociferava di una rottura tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. Adesso ne abbiamo la conferma. L’ex tronista di Uomini e Donne, tramite il suo profilo Instagram, ha comunicato ai fan che lei e l’ex corteggiatore si sono lasciati. Ha esordito:

“Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io. Inizialmente perché non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire, successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa”.

L’annuncio di Andrea Nicole

Andrea Nicole ha proseguito:

“Alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo. So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha candidamente ammesso di essere rimasta in silenzio perché aveva bisogno di capire cosa le stesse succedendo.

Si è fatta aiutare da “chi ha le competenze per farlo” e adesso è pronta per annunciare la fine della sua storia d’amore con Ciprian.

Perché si sono lasciati?

Andrea Nicole ha concluso:

“L’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia”.

L’ex tronista non ha spiegato i motivi per cui lei e Ciprian si sono lasciati, ma ha ringraziato i fan che hanno compreso dai suoi occhi che qualcosa non stava andando per il verso giusto.