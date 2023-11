Andrea Piazzolla, ex collaboratore dell’attrice Gina Lollobrigida, morta a gennaio, è stato condannato a 3 anni di carcere. L’uomo è accusato di aver sottratto alla donna fondi per un valore di 10 milioni.

La condanna

Il tribunale di Roma ha stabilito, oltre ai 3 anni di carcere,

anche una multa di mille euro e il sequestro dei beni mobili e immobili di Andrea Piazzolla. L’ex factotum dovrà corrispondere una provvisionale immediatamente esecutiva di mezzo milione di euro a favore delle parti civili. Il giudice ha infine stabilito la possibilità di una pena alternativa ai servizi sociali.

In tribunale l’uomo aveva detto: “Credo di essere stato l’unico che si è preso cura di lei con amore e continuo a farlo. Non ho mai visto nessuno a Subiaco (dove Lollobrigida è sepolta, ndr) il figlio, il nipote o il presunto marito.”

Il commento del figlio dell’attrice

In seguito alla condanna di Andrea Piazzolla il figlio di Gina Lollobrigida, Milko Skofic, ha commentato: “E’ comunque un dolore, ma la sentenza fa giustizia. La verità è che però non si doveva proprio arrivare a questo. Si tratta di una vicenda amara che non doveva proprio succedere. Sono arrivato psicologicamente svuotato alla sentenza e rimpiango tutto il tempo che ho perso e al fatto che non potuto stare accanto a mia madre”.