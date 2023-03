Andrea Piazzolla, lo sfogo dell'ex: "Ha l'eredità di Gina Lollobrigida ma non paga gli alimenti a suo figlio"

Andrea Piazzolla, ex assistente di Gina Lollobrigida da lei considerato quasi come un figlio, è stato accusato dalla sua ex di non pagare gli alimenti al suo primo figlio.

Andrea Piazzolla: le accuse dell’ex

Andrea Piazzolla è stato nominato da Gina Lollobrigida suo erede insieme al figlio, Milko Skofic, e nei giorni scorsi lui stesso ha ammesso di aver ricevuto regali dalla diva per una cifra pari a circa 600mila euro. In queste ore l’ex assistente è finito di nuovo nell’occhio del ciclone a causa delle accuse a lui rivolte dalla sua ex, madre del suo primo figlio, che ha affermato che lui non avrebbe mai pagato gli alimenti dovuti al bambino. Sulla vicenda si sarebbe espresso il tribunale dei minori e la donna ha anche fatto sapere che Piazzolla avrebbe richiesto il test del DNA.

“Il giudice gli ha imposto di fare il test del dna, siamo andati all’ospedale San Camillo, dove diceva Andrea (Piazzolla ndr), in un laboratorio dove hanno prelevato un campione di saliva e lo hanno comparato. Per un ragazzino non è bello. Il test del dna ha un significato particolare e sapere che suo padre non si fida del fatto che il ragazzo sia suo figlio è una barzelletta che non fa ridere”, ha dichiarato l’ex compagna dell’uomo, che avrebbe vinto la causa contro il suo ex.