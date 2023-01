Andrea Piazzolla rinuncia all'eredità di Gina Lollobrigida: il gesto inaspettato

Dopo l’apertura del testamento di Gina Lollobrigida è emerso che la celebre diva italiana abbia lasciasto metà del suo patrimonio al figlio Milko e metà all’ex assistente Andrea Piazzolla, che però ha precisato di non voler percepire un centestimo di quei soldi.

Andrea Piazzolla: il testamento di Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida aveva un rapporto speciale con l’ex assistente Andrea Piazzolla, che rappresentava per lei una sorta di secondo figlio. Per questo motivo l’attrice ha deciso di lasciare metà del suo patrimonio allo stesso Piazzolla che però, in queste ore, ha svelato cosa farà con quei soldi (assecondando a suo dire quelle che sarebbero state proprio le volontà della stessa attrice).

Al termine del suo annuncio Piazzola ha anche invitato il figlio della Lollobrigida, Milko Skofic, a fare lo stesso.

“Questi soldi confluiranno in un fondo, un trust. Gina ha designato una persona che tutti conoscono, che è Orazio Pagàni, una persona capacissima, sensibile, una persona onesta. Continuerò a imparare da qualcuno, senza di lui non saprei da dove iniziare. Sono grato a Gina per questo ruolo. La promessa che le faccio è che non la tradirò mai.

La metà che ha lasciato a me desidero che sia messa a disposizione per i suoi desideri, quindi far conoscere l’arte. La mia parte sarà totalmente messa all’interno del trust che si occupa di queste cose”, ha dichiarato Andrea Piazzolla, specificando anche che fino alla fine Gina Lollobrigida avesse affemato di non voler lasciare nulla a suo figlio Milko (con cui sembra che i rapporti non siano mai stati dei migliori).