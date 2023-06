Andrea Pinna, creatore del blog Le perle di Pinna, si è scagliato contro l’ex amico Tommaso Zorzi. Stando al suo racconto, a causa dell’influencer milanese ha vissuto il periodo più brutto della sua vita.

A distanza di tre anni dalla fine della loro amicizia, Andrea Pinna ha deciso di vuotare il sacco su Tommaso Zorzi. Tramite il suo profilo social, il creatore del blog Le perle di Pinna ha esordito:

Pinna ha proseguito, entrando nei dettagli:

“È stato il periodo più brutto della mia vita, ho provato a suicidarmi ventidue volte (…). La mia famiglia ha molto sofferto di questo perché c’era il Covid e non potevano raggiungermi. L’unico modo che avevo per far capire alla mia famiglia che stavo bene era pubblicare ogni dodici ore una storia su Instagram. (…) Io sono bipolare e in quel periodo ero all’apice della malattia e la terapia che seguivo era sbagliata. Mi sono fatto ricoverare in una clinica psichiatrica per tre settimane: ho un disturbo bipolare di tipologia A, che è il peggiore in assoluto, ovvero che se non ti curi muori. Tutti i miei amici lo sapevano, Tommaso compreso“.