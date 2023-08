Andrea Pinna punto dalle cimici: Sonia Bruganelli lo consola con "le zecche"

Disavventura con le cimici per Andrea Pinna. Il suo sfogo social ha attirato l’attenzione di Sonia Bruganelli, che ha provato a consolarlo raccontandogli la sua esperienza con le zecche.

Andrea Pinna punto dalle cimici: Sonia Bruganelli lo consola

Andrea Pinna ha raccontato via Instagram la sua brutta avventura con le cimici da materasso. Non solo, ha anche mostrato le parti del suo corpo maggiormente colpite dai parassiti. Lo sfogo ha dato il via a diverse reazioni, una delle quali ha catturato l’attenzione dei fan. A scriverla, infatti, è stata Sonia Bruganelli, che ha provato a consolarlo raccontandogli la sua esperienza con le zecche.

Lo sfogo di Andrea Pinna

Pinna, a didascalia di una foto che mostra la sua schiena martoriata, ha scritto:

“Indovinate chi si è beccato, tra un bel gruppetto di persone alloggiate nello stesso posto (un BnB pulitissimo e carinissimo), le famigerate CIMICI DEL MATERASSO. Vi scrivo solo ora, perché nelle ultime 36 ore ero impegnato a grattarmi, nella vana speranza di sconfiggere il prurito”.

La replica di Sonia Bruganelli

Oltre ad alcuni commenti ironici, che hanno scherzato sull’attacco delle cimici subito da Andrea, c’è stato anche quello di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha scritto:

“Se ti può consolare lo scorso anno mia figlia ha preso le zecche“.