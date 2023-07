Camera ardente in Campidoglio per Andrea Purgatori. Pietro Orlandi: “Grande...

Dall’assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor a Pietro Orlandi: in occasione della camera ardente allestita in Campidoglio per Andrea Purgatori, sono state molte le testimonianze e le attestazioni di stima espresse per ricordare il giornalista.

Andrea Purgatori, camera ardente in Campidoglio: il ricordo di Pietro Orlandi

La camera ardente per il giornalista Andrea Purgatori è stata allestita nella giornata di giovedì 27 giugno. Ad attendere la bara, arrivata in Campidoglio intorno alle ore 15:00, c’erano i figli, l’ex moglie Nicole Schimtz e l’attuale compagna del conduttore Erica Dall’Ara, insieme all’assessore alla Cultura del comune di Roma Miguel Gotor. Proprio Gotor, nel giorno della camera ardente per Purgatori, ha dichiarato: “È stato uno dei più importanti giornalisti e professionisti che hanno fatto inchiesta in questo Paese”.

Anche Pietro Orlandi ha voluto ricordare il giornalista. “Io oggi ricordo un amico, mi ha aiutato tantissimo nella ricerca della verità per mia sorella. Voleva essere consulente della commissione d’inchiesta, è venuto in commissione al Senato per essere audito. Giornalisti come lui ne esistono pochi”, ha detto. mentre il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, ha ricordato il conduttore di Atlantide come una “una persona speciale, un grandissimo professionista, di grandissima umanità”. “Ha sempre messo la sua fama e la sua immagine a servizio dei colleghi. Lascia un grande vuoto”, ha aggiunto Bartoli.

Da Scarpinato a Rutelli: le testimonianze

Le testimonianze, i ricordi e le parole di affetto non hanno fatto altro che moltiplicarsi con il trascorrere. Di grande stima, ad esempio, sono state le dichiarazioni dell’ex magistrato e senato Roberto Scarpinato. “Ha fatto un grande lavoro culturale. Invece di adattarsi ai gusti del pubblico, è riuscito a fare un lavoro culturale importante. È riuscito a unire i fili del presente a quelli del passato e a farci capire che futuro ci aspetta traducendo storie estremamente complesse come quella del fascismo, della mafia, la lotta per il potere e a portarle nelle stanze dei cittadini per fargli capire cosa è successo veramente. Contro una narrazione del potere che invece vuole fare diventare tutto evanescente. Ha reso un servizio a un Paese che rischia di rimanere senza memoria. Mi colpiva la profonda conoscenza che lui aveva di questi fatti perché lui era uno he studiava”, ha affermato.

Per il presidente dell’Anica, Francesco Rutelli, invece, ”Andrea era inesauribile di idee e creatività. A partire dalle battaglie civili che abbiamo fatto insieme da ragazzi fino alle attività più recenti, quelle con la Siae in difesa degli autori e della creatività italiana. Non era quindi solo un amico, una persona che ho avuto la gioia di sposare qui in Campidoglio da sindaco, ma era una persona in battaglia quotidiana per la verità e per la libertà”.

La camera ardente è rimasta aperta fino alle 19:00 di giovedì 27. I funerali del giornalista, invece, si svolgeranno alle ore 10:00 di venerdì 28 luglio nella Basilica Santa Maria in Montesanto, a piazza del Popolo.