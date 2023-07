Le cause della morte di Andrea Purgatori non sono ancora del tutto chiare: per ricostruire gli ultimi mesi di vita, gli inquirenti hanno convocato 12 persone

Il pubblico ministero ha convocato dodici persone per ascoltarle nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori, il giornalista deceduto all’età di settant’anni a causa di una malattia fulminante il 19 luglio scorso

Morte Andrea Purgatori, convocati 12 testimoni

Parenti, amici e, ovviamente medici. Sono almeno dodici i testimoni ‘informati sui fatti ‘che, secondo la Procura di Roma, sono in grado di ricostruire gli ultimi quattro mesi della vita di Andrea Purgatori. Ossia, di delineare con precisione i giorni e gli eventi che hanno caratterizzato il difficile periodo affrontato dal giornalista negli ultimi mesi, quando ha cominciato a lamentare una certa spossatezza.

Ricostruire la storia clinica

Per la morte di Purgatori dopo l’esposto presentato dalla famiglia sono indagati due medici della clinica romana alla quale si è rivolto. Gli investigatori intendono per prima cosa ascoltare ogni persona coinvolta nella storia clinica di Purgatori, inclusi oncologi, medici di base, specialisti e luminari, poiché ci sono diversi professionisti sanitari che si sono occupati della salute del giornalista e non tutti avevano la stessa opinione riguardo alla sua condizione, in particolar modo riguardo alla presenza di metastasi al cervello.

Attesa per la Tac e l’autopsia

Oltre all’analisi delle cartelle cliniche, i risultati della Tac, che verrà effettuata in queste ore, e l’autopsia, che si svolgerà mercoledì 26 luglio, saranno fondamentali per chiarire la reale causa del decesso del giornalista, conduttore e sceneggiatore.