Andrea Romano (Pd): “Mio figlio è morto da due mesi ma non me lo fanno seppellire”

Andrea Romano si sfoga sui social e chiede alla sindaca di Roma come sia possibile che sue figlio, morto da due mesi, non sia stato ancora seppellito.

Il deputato del Pd Andrea Romano ha subito un gravissimo lutto familiare avendo perso due mesi fa suo figlio, di soli 24 anni. Lo stesso aveva preferito tenere la notizia per se, ma recenti sviluppi della vicenda ha spinto l’esponente dem ha parlare della sua situazione per denunciare una grave inefficenza dell’amministrazione comunale di Roma.

“Oggi – scrive Romano su Twitter taggando la sindaca Virginia Raggi – sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”.

Andrea Romano: “Fatemi seppellire mio figlio”

A Roma i cimiteri sono in grave emergenza da mesi, con la società che si occupa dei servizi cimiteriali, AMA, gestita dal Comune, che non fornisce ai cittadini il giusto servizio. Da tante settimane ci sono centinaia di bare in attesa di cremazione al Cimitero Flaminio, l’unico ad avere la strumentazione necessaria per svolgere questo tipo di pratica. L’intoppo è dovuto al grande numero di vittime subito dalla Capitale a causa del covid, con il servizio cimiteriale dimostratosi inadatto a gestire l’imponente mole di lavoro.

Dario, questo il nome del filgio di Andrea Romano, era affetto da disabilità ed era costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Il papà si è fatto carico di molte battaglie per i diritti delle persone con problematiche simili a quelle di suo figlio come la legge sul Dopo di noi, che mira a tutelare i disabili nel momento in cui dovessero rimanere privi di assistenza per sopravvenuta scomparsa dei genitori.

Ama Cimiteri, dal canto suo, si difende dicendo che la carenza del servizio sia dovuta al forte afflusso dovuto alla pandemia, il che mette la sindaca di Roma in una situazione ancora più difficile in quanto è mancata totalmente un previsione in tal senso.