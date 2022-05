Andrea Sciarrini morto a 40 anni: lutto nel mondo del basket

Una morte che ha scosso un’intera comunità. Il cestista Andrea Sciarrini è scomparso a soli 40 anni a seguito di un malore dopo una partita.

Sarebbe rientrato a casa nella serata di sabato 30 aprile a seguito della partita di basket Marotta-Urbania, quindi avrebbe accusato un malore che non gli avrebbe lasciato alcuno scampo. Il noto cestista Andrea Sciarrini se ne sarebbe andato così a soli 40 anni.

L’uomo lascia la moglie Ilaria e due figli. La sua scomparsa ha sconvolto il mondo del basket marchigiano. Proprio per questo motivo la FIP Marche ha decretato un minuto di silenzio in ricordo del giocatore sia nelle gare del fine settimana che si è appena concluso sia nella prossima giornata attesa nel weekend.



Morto il cestista Andrea Sciarrini: i soccorsi e la corsa contro il tempo

Il dramma si è consumato intorno alle ore 21.30. L’uomo dopo essere tornato nella sua abitazione si sarebbe recato in bagno infine sarebbe caduto a terra. Disperata la corsa contro il tempo con la moglie ha messo in atto le manovre di rianimazione. Al contempo ha allertato gli operatori sanitari del 118. Giunti sul posto, ogni sforzo è stato però inutile: non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso.

Infine il trasferimento al nosocomio di Fano dove la salma è stata disposta in obitorio. Da chiarire come l’uomo possa aver trovato la morte: sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia che – si legge da “Il resto del Carlino” – è stata disposta nel pomeriggio di martedì 3 maggio.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo sono state diverse le squadre, ma anche enti e persone che in queste ultime ore hanno dedicato un ultimo pensiero al giocatore come la FIP Marche che su Facebook ha scritto:

“Una tremenda notizia raggiunge tutto l’ambiente cestistico regionale e non solo.

E’ improvvisamente venuto a mancare Andrea Sciarrini figura nota per la sua passione nel mondo del basket sia come giocatore che come organizzatore di eventi. Il Presidente del CR FIP Marche, Davide Paolini, il Consiglio e collaboratori tutti, attoniti dalla tragica notizia, si stringono con affetto alla Famiglia porgendo le più sincere e sentite condoglianze”.