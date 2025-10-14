Andrea Sempio provoca polemiche: revoca del legale dopo le sue dichiarazioni controversie

Andrea Sempio, attualmente sotto inchiesta da parte della procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, ha recentemente deciso di interrompere la collaborazione con il suo avvocato, Massimo Lovati. Questa scelta è stata motivata dalle affermazioni espresse da Lovati in un’intervista televisiva, dove ha usato termini forti come “ignora come capre” per descrivere la famiglia Sempio, e ha anche insinuato di aver ricevuto denaro in contante.

La decisione di Sempio di revocare il mandato ha sollevato un acceso dibattito, non solo per il contenuto delle dichiarazioni dell’avvocato, ma anche per le possibili conseguenze legali che potrebbero derivarne.

Le dichiarazioni controverse dell’avvocato

Durante un’intervista, Massimo Lovati ha fatto commenti che hanno creato un clima di tensione. Le sue parole, definite da molti come inadeguate, hanno portato Sempio a riflettere seriamente sulla sua difesa. Lovati aveva affermato: “Se mi revoca fa un errore madornale”, mostrando così la sua preoccupazione per l’impatto di questa decisione sulla strategia legale di Sempio.

La reazione di Sempio

Sempio, che in passato ha sempre mostrato fiducia nel suo legale, ha deciso di cambiare rotta. Questo passaggio rappresenta non solo una questione di fiducia personale, ma anche una questione di immagine. La scelta di mantenere Lovati come avvocato potrebbe essere vista come un’accettazione delle sue affermazioni, mentre revocarlo potrebbe essere interpretato come un tentativo di distanziarsi da commenti ritenuti inopportuni.

Il supporto di Angela Taccia

Nonostante la rottura con Lovati, Sempio ha trovato supporto in Angela Taccia, una sua amica di lunga data, che ha accettato di rimanere al suo fianco in questo momento difficile. Taccia è stata sempre una figura di supporto e potrebbe giocare un ruolo chiave nella prossima fase del processo legale. Inoltre, Sempio ha annunciato l’intenzione di ingaggiare un nuovo legale, il cui nome verrà reso noto nei prossimi giorni.

Le implicazioni legali della revoca

La revoca del mandato a un avvocato può avere diverse implicazioni legali. Da un lato, potrebbe consentire a Sempio di esplorare nuove strategie difensive con un professionista della legge che potrebbe avere un approccio più allineato alle sue esigenze. Dall’altro, potrebbe anche complicare la sua posizione, specialmente se il nuovo legale necessiterà di tempo per familiarizzare con i dettagli del caso.

Le parole dell’ex procuratore

In una recente udienza al Riesame, l’ex procuratore di Pavia, Venditti, ha commentato la situazione di Sempio, dichiarando che la sua vita è stata “rovinate” da questa vicenda legale. Venditti ha anche sottolineato che non ha mai ricevuto compensi illeciti, cercando di difendere la propria integrità e quella del sistema giudiziario. Le sue parole hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità alla già intricata trama di questo caso.

La revoca del mandato da parte di Andrea Sempio segna un punto di svolta nel suo percorso legale. Con il supporto di Angela Taccia e l’arrivo di un nuovo legale, si preannunciano sviluppi interessanti nella vicenda che coinvolge l’omicidio di Chiara Poggi. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le ripercussioni sul processo in corso.