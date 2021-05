Andrea Zelletta: nuovi dettagli intimi svelati da Natalia Paragoni

La bella Natalia Paragoni ha deciso di rivelare nuovi dettagli osé di Andrea Zelletta subito dopo la scelta a Uomini e Donne

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono senza dubbio una delle coppie più affiatate uscite dal dating show di Maria De Filippi. Entrato nella casa del GF Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha mostrato nessun cedimento, dicendosi continuamente e profondamente innamorato della sua fidanzata.

L’ex corteggiatrice si è del resto già mostrata molto soddisfatta delle performance intime della sua dolce metà. Ma nelle scorse ore, a “Il Punto Z”, ha deciso di raccontare altri piccanti particolari. Nello specifico, Natalia ha ricordato la sua prima volta con Andrea, rivelando di aver consumato subito dopo la scelta di Uomini e Donne. La ragazza ha peraltro svelato un particolare sugli slip di Zelletta.

Il feeling e l’imbarazzo tra Andrea e Natalia sono evidenti… Saranno fatti l’uno per l’altra? #uominiedonne pic.twitter.com/0PPKSTq0J1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 22, 2019

Nuovi dettagli di Natalia su Zelletta

“La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta”, ha di fatto precisato la bella Natalia, svelando come si siano lasciati andare subito dopo il servizio fotografico per il magazine del programma. “Mi ero messa un completino rosso bellissimo tutto in pizzo, me lo ricordo ancora”, ha sottolineato l’ex dama, mentre su Andrea ha rivelato un ricordo non propriamente edificante: “Si è presentato male.

Aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato bene a me. Ok che sono durate poco…”.