Andrea Zenga commenta il nuovo disco di Andrea Zelletta: le parole dell’ex gieffino

In una recente diretta Instagram, Andrea Zenga ha commentato il secondo disco dell'amico Andrea Zelletta di prossima uscita

Andrea Zelletta e Andrea Zenga, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, poche ore fa si sono trovati in una diretta Instagram con Roberto Ferrari e Cristian Marchi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha così colto la palla al balzo per parlare del suo nuovo disco, che dovrebbe uscire a breve.

A dire la sua è quindi intervenuto anche Andrea Zenga, che ha prontamente riferito il proprio personale parere sul nuovo lavoro dell’amico.

Stefania Orlando che balla sul cubo tipo ragazza-immagine disco mentre c’è il dj set di Andrea Zelletta. Semplicemente adoro. #GFVIP pic.twitter.com/8g4VDD5n3H — Giulio Camberi (@GCamberi) January 1, 2021

“L’ho ascoltato e mi è piaciuto” ha dunque dichiarato il figlio dell’ex portiere interista, ricordando poi come nella casa del GF Vip si fosse proposto quale autista per Zelletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)

La replica del fidanzato di Natalia Paragoni è arrivata a quel punto immediata: “Dopo aver fatto le mie esibizioni, devo riaccompagnarlo e a casa e lui si deve prendere il chachet”.

Andrea Zelletta ha infine ribadito come il suo secondo disco sia diverso rispetto al primo. “Ho fatto una cosa un po’ più radiofonica” ha precisato, mentre Andrea Zenga ha nuovamente encomiato il progetto musicale dell’amico definendolo “una bomba”.