Andrea Zenga ha replicato contro Fulvio Abbate, che ha insultato lui e la sua relazione con Rosalinda Cannavò.

Alcune settimane fa Fulvio Abbate ha sparato a salve contro Andrea Zenga attraverso i social. Il figlio di Walter Zenga ha deciso di rispondere per le rime.

Andrea Zenga contro Fulvio Abbate

Attraverso i suoi canali social Fulvio Abbate si è scagliato contro gli ex concorrenti del GF Vip 5 in particolare ha riservato parole al vetriolo contro Andrea Zenga per la sua partecipazione allo show e per la love story con Rosalinda Cannavò (sbocciata proprio nella casa di Cinecittà).

“Zenga è un povero disgraziato. Non vedo costrutto sinceramente. Se potessi te lo manderei a casa. Il tratto insignificante di questo ragazzo è assoluto. E’ totalmente amorfo. Non credo assolutamente alla storia”, ha dichiarato Fulvio Abbate nel suo video via social (che nel frattempo ha scatenato una bufera tra i fan del GF Vip e avrebbe ricevuto una querela da parte di Tommaso Zorzi).

Ad alcune settimane di distanza Andrea Zenga ha deciso di replicare attraverso i social, dove di certo non le ha mandate a dire contro il famoso scrittore: “Un chiaro esempio di quando cultura non è sinonimo di educazione”, ha chiosato il figlio di Walter Zenga, pubblicando a sua volta il video incriminato di Fulvio Abbate.

Tra i due in futuro ci sarà un chiarimento?

Per il momento sembra che Andrea Zenga sia più felice che mai accanto a Rosalinda Cannavò e i due giovani si sono detti pronti ad andare a convivere.

In tanti, tra i fan del programma, non vedono l’ora di saperne di più sulla loro storia d’amore.