Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò separati: le ultime novità sulla coppia di ex gieffini

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno passato da separati anche l'ultimo weekend: le ultime novità sulla coppia nata al GF Vip

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno passato un altro fine-settimana da separati. I componenti della popolare coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip han dunque deciso di prendersi i propri spazi. Lei in compagnia dell’amica ed ex gieffina brasiliana Dayane Mello, lui invece con gli amici storici di Osimo, suo paese natio.

Nello specifico, Andrea Zenga ha annunciato la scorsa settimana sul suo account Instagram che sarebbe rientrato nelle Marche per qualche giorno, così da trascorrere del tempo con i suoi familiari e conoscenti.

L’ex inquilino della casa di Cinecittà si è così trattenuto lì per l’intero weekend, come testimoniato anche da una serie di IG Stories che il personal trainer ha condiviso sul suo canale ufficiale.

Rosalinda Cannavò si consola con Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha invece preferito rimanere a Milano per ragioni professionali. Data dunque l’assenza del fidanzato, ha avuto modo di riabbracciare la cara amica Dayane Mello. Ricordiamo che tra loro era nato un rapporto molto speciale nella magione romana, poi incrinatosi proprio per l’avvicinamento dell’attrice al figlio dell’ex portiere interista. Ad ogni modo, dopo alcune sonore frecciatine al veleno, tra Rosalinda e Dayane pare oggi essere tornato il sereno, come testimoniano i molti contenuti che entrambe postano spesso sui rispettivi profili Instagram.