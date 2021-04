Andrea Zenga ha tradito Rosalinda Cannavò? La replica dell’attrice

Dopo il presunto gossip su Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò ha deciso di dire la sua: la risposta dell'attrice siciliana

Alcuni giorni fa un noto profilo Twitter aveva insinuato che la coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò potesse essere “infastidita” da una terza incomoda. Si trattava nella fattispecie di una donna matura molto facoltosa, che avrebbe perso la testa per il bell’ex gieffino.

Secondo tale account, peraltro, i due ex concorrenti del reality show di Canale 5 non starebbero nemmeno insieme, finendo dunque una storia d’amore solo per ottenere riscontri mediatici.

In una recente diretta, le volto della Ares Film ha tuttavia sorriso a questi rumors, precisando: “Ormai sono abituata leggere di tutto. […] Le persone si nascondono dietro i profili, ma tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo.

[…] La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè… Noi abbiamo ‘gli agenti segreti’, loro sanno tutto”.

#Zengavo Dalla diretta:

A nn se capisce niente il giorno prima so un ce..o

Il giorno dopo c’ho la donna matura… E qui⚰️⚰️⚰️ #Rosalinda pic.twitter.com/sJwyhadQLC — stato libero (@stato_libero4) April 22, 2021

Anche lo stesso Zenga l’ha presa sul ridere, sostenendo come ogni giorni ne esca una nuova: “Non sto più capendo nulla.

Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere…”. Il figlio dell’ex popolare portiere interista aveva del resto smentito pure la sua partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatore.